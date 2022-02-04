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Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

04.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkhan-Hassa yolunda Muhsin İ’nin kullandığı 35 AU 704 plakalı otomobil ile Seydi S. yönetimindeki 31 MB 4445 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüleri Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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