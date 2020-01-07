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  4. Hatay'da ilik nakli bekleyen Emir Kaan için okulunda "seferberlik"

Hatay'da ilik nakli bekleyen Emir Kaan için okulunda "seferberlik"

HATAY HABERLERİ  | 07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Hatay'da ilik nakli bekleyen Emir Kaan için okulunda "seferberlik"

Hatay'da, Özbuğday Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar, aplastik anemi hastası 12 yaşındaki Emir Kaan Sevik'e uygun ilik bulunması için başlatılan kampanya kasapımda kök hücre bağışı yaptı.

Merkez Antakya ilçesindeki ortaokul öğrencisi Emir Kaan için okulun idarecileri ve ailesinin isteğiyle, Türk Kızılay aracılığıyla "3 Tüp Kan, 1 Can Emir Kaan" adıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda veli ve Sevik'in öğretmenleri destek verdi.

Emir Kaan'ın sağlık memuru annesi Aynur Sevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 3 yıl önce kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalandığını belirtti.

Daha önce iki kez kardeşinden ilik nakli yapıldığını ancak olumsuz sonuç aldıklarını ifade eden Sevik, şunları söyledi:

"Emir Kaan'ın hastalığı tekrarladığı için acilen üçüncü nakli olması gerekiyor. Riskli bir dönemde, durumu hayati önem arz etmekte ve bunun için de bizim bir donöre ihtiyacımız var. Türkiye'de tarama yapıldı, TÜRKÖK'te şu ana kadar vericilerin hiçbiriyle uyumlu değiliz. Yurt dışı taramamız da gerçekleştiriliyor. Onun için uygun donör arıyoruz. Kök hücre kampanyaları yapıyoruz. Burası Emir Kaan'ın okulu ve burada öğretmenleri, müdürü, velilerimiz onun için bağış yaptı. Hatta küçücük öğrenciler bile kapıda sokaktan geçenleri çevirip insanları bağışa davet ediyorlar. Çok güzel katılım oldu, herkese teşekkür ediyorum."

- "Şimdiye katar 800 ünite kan toplandı"

Özbuğday Ortaokulu Müdürü Halit Yaylacı ise kampanyaya başlarken öğrencileri Emir Kaan Sevik başta olmak üzere ilik nakli bekleyen tüm insanlara faydalı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bağışa yoğun bir katılım olduğunu vurgulayan Yaylacı, "Destek verenlere teşekkür ederim, şimdiye katar 800 ünite kan toplandı, hedefimiz 2 bin katılımın olması." diye konuştu.

Yaylacı, talep olması halinde okuldaki kampanyayı bir gün daha uzatmayı planladıklarını da belirtti.

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Bağış emir kaan Hatay ilik nakli

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