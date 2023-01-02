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Hatay'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

02.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1450 konutun hak sahibi kurayla belirlendi.

Antakya Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki konutların kurası çekildi.

Engelli vatandaşlar için yapılacak konutların ilk kurasının çekimi, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından gerçekleştirildi.

Kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunup sahnedeki ekrana yansıtıldı.

Vatandaşlar heyecanla kura sonuçlarını takip etti, ekranda isimlerini görenler sevinç yaşadı.

"DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kurada adı çıkan emekli Gülay Sürer, gazetecilere, 30 yıllık kiracı olduğunu, hak kazanmasından dolayı mutluluk yaşadığını söyledi.

Tüm evi olmayanların ev sahibi olmasını dileyen Sürer, "Emekli kontenjanından ev sahibi olmaya hak kazandım. Bugün oldukça heyecanlıyım, devletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kurada adı çıkan emekli Mustafa Tayfur Görgen de ev sahibi olacağı için çok heyecan yaşadığını ifade etti.

Yapılacak evlerden dolayı memnun olduklarını aktaran Görgen, "Bugün çok mutluyum, inşallah herkes ev sahibi olur. Bu uygulamayı hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 52 bin 411 başvurunun yapıldığı Hatay'da, toplam 5 bin 25 konut inşa edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Hatay kura

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