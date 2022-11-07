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Hatay'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

07.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları için hazırlanan tanıtım tırı, Hatay'a geldi.

Hatay'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendirildi.

Yetkililere projeye dair sorular sorarak merak ettikleri konular hakkında bilgi alan vatandaşlar, tırdaki sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak proje dahilinde yapılacak daireleri görme imkanı buldu.

Tanıtım tırında görevli proje sorumlusu Necati Keleş, gazetecilere, konut projesiyle ilgili doğru bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretlerinin 14'üncü durağı Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Keleş, "Tanıtım tırımız gün boyu açık kalacak ve vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Hatay'daki çekilişler ise 18-20 Ocak'ta yapılacak." dedi.

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TOKİ Hatay tanıtım

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