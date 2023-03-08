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Hatay'da iş yeri yıkılan kebapçı tezgahından "Şehrimizi terk etmeyelim" mesajı veriyor

08.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri yıkılan kebap ustası Ufuk Daşçı, kentin meydanında açtığı kebap tezgahında satış yaparak ekmeğine sahip çıkıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan hayatın yavaş yavaş normale dönmesi için faaliyetler yürütülüyor.

Kebap üzerine faaliyet gösteren iş yerleri depremde yıkılan 32 yaşındaki Ufuk Daşçı, bir süre ayrı kaldığı memleketine dönerek ekmeğini adeta taştan çıkarıyor.

Hatay'ın merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılan eski meclis binası önünde Asi Nehri'nin kıyısında kebap tezgahı açan Daşçı, tavuk şiş, Adana kebap ve köfte pişirip satarak hem geçimini sağlamaya çalışıyor hem de kentin terk edilmemesi çağrısında bulunuyor.

"BİRLİKTE YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ufuk Daşçı, AA muhabirine, Antakya'da doğup büyüdüğünü ve 32 yıldır bu kentte yaşadığını söyledi.

"Asrın felaketi"ni yaşayan memleketini terk etmeyeceğini belirten Daşçı, "Memleketimi bırakmadım. Elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Yapacak da bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. O yüzden bir şekilde ayakta tutunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Daşçı, kebap üzerine faaliyet gösteren iş yeri ve şubelerinin yıkıldığını aktardı.

Hayatın devam ettiğini vurgulayan Daşçı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Artık yapacak bir şey yok. Bir yerden hayata devam etmeye çalışıyoruz. Eski meclisin yanında bir yer açtık. Ekmeğimizi bir şekilde tekrar taştan çıkartmaya çalışıyoruz. Depremden önce 20 çalışanımız vardı. Elimizden geldikçe dışarıdan gelenlere, askerimize, polisimize, bekçimize yardımcı oluyoruz. Sağ olsunlar onlar da bize destek oluyor. Onlar da hem bizi koruyor hem de ekmeğimize tuz katıyorlar. Depremden sonra Hatay'dan gittim. Şehrimden 10 gün ayrı kaldım, tekrar geldim. Yani burada çadırda yaşamak bile bana daha mutluluk veriyor. Memleketimde olmak en güzeli. Memleketimi bırakmayı düşünmüyorum."

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deprem İşletme Hatay

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