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Hatay'da itfaiyeciler kortej geçişi yaptı

HATAY HABERLERİ  | 28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Hatay'da itfaiyeciler kortej geçişi yaptı

İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde itfaiye araçlarıyla kortej geçişi düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçe merkezlerindeki meydanlarda itfaiye araçlarıyla kortej oluşturdu.

İtfaiye araçlarının siren çalarak kortej oluşturduğunu gören vatandaşlar da balkondan el sallayarak destek verdi.

Kortejlerde ilk yardım araçları ile kurtarma ekipleri yer aldı.

Dörtyol İtfaiye Amiri Fettah Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla şehir turu attıklarını anlatan Arıkan, sadece yangında değil her zaman birçok konuda vatandaşların 24 saat hizmetinde olduklarını belirtti.

Arıkan, vatandaşların kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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