Hatay'da jandarmanın bitkin bulduğu dağ keçisi tedaviye alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bitkin bulduğu dağ keçisi tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri sırasında bitkin dağ keçisi gördü.

Ekipler, dağ keçisini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Dağ keçisi, tedavisinin ardından doğaya salınacak.



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