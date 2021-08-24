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Hatay'da kaçak avlanan kişiye 28 bin 491 bin lira ceza uygulandı

24.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kaçak avlanan kişiye 28 bin 491 bin lira ceza uygulandı

Hatay'da kaçak avlanan kişiye 28 bin 491 bin lira ceza uygulandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gri balıkçıl, 5 flamingo ve 2 erguvani balıkçıl avlayan kişiye 28 bin 491 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kırsal alanda kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.

Denetimde, gri balıkçıl, 5 flamingo ve 2 erguvani balıkçıl avladığı belirlenen kişi tüfekle yakalandı.

Kaçak avlandığı belirlenen kişiye 28 bin 491 lira ceza uygulandı.

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