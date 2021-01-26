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Hatay'da, "kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz" iddiasına soruşturma

26.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Hatay'da, "kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz" iddiasına soruşturma

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçak olarak faaliyet yürütülen bir etüt merkezinde kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medyada hesaplarında "İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz" iddiaları yer aldığı belirtildi.

İddialara ilişkin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu hadise titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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