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Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı

06.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı

SİİRT (AA) - Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Ö.B. ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Sağırsu köyünde 2 şüpheli, ekiplerin bulundukları araca düzenlediği operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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