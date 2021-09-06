Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı

SİİRT (AA) - Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Ö.B. ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Sağırsu köyünde 2 şüpheli, ekiplerin bulundukları araca düzenlediği operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz