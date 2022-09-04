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Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

04.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: "Failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cep telefonuyla görüştüğü aileye başsağlığı diledi

Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Narlıca Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı grup arasında dün gece kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler, kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- İHH Başkanı Yıldırım'dan aileye ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaşamını yitiren gencin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.

Yıldırım, gazetecilere, babası Suriye'deki iç savaşta ölen Al-Ali'nin, İHH İnsani Yardım Vakfının Reyhanlı Eğitim Kampüsü'ndeki eğitiminin ardından sınavlara girerek Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyledi.

- Bakan Soylu, aileye başsağlığı diledi

Öte yandan, taziye ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bülent Yıldırım'ı cep telefonundan aradı.

Yıldırım'ın telefonuyla aileyle görüşen Bakan Soylu, gencin annesi ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Hatay Antakya kavga

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