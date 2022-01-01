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Hatay'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterime girdi

01.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, izlerken duygusal anlar yaşadığı film sonunda fenalaştı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de gösterime girdi.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda, Ferhat Gedik'in 68 yaşındaki annesi Hatice Gedik ile şehit ailelerinin de izlediği film öncesinde, İlçe Müftüsü Osman Şekerci Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'ta gösterime giren ve yaklaşık 1,5 saat süren film, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı. Filmin sonunda fenalaşan anne Gedik, hastaneye kaldırıldı.

Gösterime Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım ve İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve davetliler de katıldı.

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