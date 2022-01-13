Hatay'da masaj salonlarında denetim yapıldı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki masaj salonlarında çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Polis, zabıta, elektrik dağıtım şirketi ve sağlık ekipleri, iki ilçede faaliyet gösteren 12 masaj salonuna yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, çalışma ve oturum izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen 22 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine de ceza kesildi.



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