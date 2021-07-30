Hatay'da mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire alanları ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alan yakınlarında anız yakılmasına ve düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Vatandaşların duyarlılığını arttırmak için konuyla ilgili broşürler dağıtılacak ve cami hoparlörlerinden duyuru yapılacak.



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