YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

26.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, M.K'nin, iş yerinin önündeki motosikleti iterek bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Keçiören Kaymakamlığından "4 aydır elektriği kesik olduğu" iddia edilen aboneye ilişkin açıklama:Keçiören Kaymakamlığından "4 aydır elektriği kesik olduğu" iddia edilen aboneye ilişkin açıklama:
Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:46
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.