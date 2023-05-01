Hatay'da muhtarlar yan yana kurulan konteynerlerde hizmet veriyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, Antakya ilçesinde 95 mahalle muhtarlığı ofisinden 35'i yıkıldı, 48'i hasar gördü.

Depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelen 83 muhtarlıkların yerine konteyner ofisler oluşturuldu.

İlçedeki merkezi noktalara yan yana yerleştirilen konteynerlerde hizmet vermeye başlayan muhtarlar, diğer meslektaşlarıyla "omuz omuza" çalışma imkanı buluyor. Muhtarlar, vatandaşa hizmetini konteyner ofislerinde sürdürüyor.

Kemal Paşa Caddesi'nde kurulan konteynerlerde de 6 muhtar yan yana hizmet veriyor.

"TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KONTEYNER MUHTARLIKLAR SAĞLANDI"

Antakya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Mahallesi Muhtarı Süleyman Çaltak, AA muhabirine, talepleri doğrultusunda 83 konteyner muhtarlığın ilçede faaliyete geçirildiğini söyledi.

Depremlerde bazı muhtarlıkların yıkıldığını, bazılarının ise hasar gördüğünü belirten Çaltak şöyle konuştu:

"Depremde 95 muhtarlığımızdan 35'i tamamen yıkıldı. Bunların haricindeki muhtarlıklar da ağırlıklı olarak bina altlarında olduğu için muhtarlarımız giremiyor. Çoğu için de zaten yıkım kararı alınmış durumda. İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD Koordinasyon Merkezi ve valilere ilettiğimiz taleplerimiz doğrultusunda konteyner muhtarlıklar sağlandı. Konteyner muhtarlıklarımız genellikle parklara, açık alanlara ve elektrik imkanı olan alanlara kuruluyor."

Kırsal mahallelerdeki muhtarların konteyner talep etmediğini ifade eden Çaltak, "Antakya'da 83 muhtarımız, muhtarlık hizmetlerini konteyner muhtarlıklarda sürdürüyor." dedi.

Çaltak, konteyner muhtarlıklarda verdikleri hizmetleri anlatarak, "Seçim kağıtları, askı itiraz listeleri, vatandaşlara gelen yardımların sağlanması gibi hizmetleri konteyner muhtarlıklarda sürdürüyoruz. Çadırlarda değil de geçici de olsa devletimizin bizlere sağladığı imkanlarla vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"HATAY'IN YENİDEN AYAĞA KALKACAĞINA İNANIYORUZ"

Yenicami Mahallesi Muhtarı Serkan Börklü de Kemal Paşa Caddesi'nde kurulan muhtarlıklarda hizmet vermeye başladıklarını, vatandaşa hizmeti burada sürdürdüklerini dile getirdi.

Börklü, ihtiyaç anında irtibata geçtikleri ilgili devlet kurumlarınca taleplerinin karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahalle sakinlerinin neye ihtiyacı varsa elimizden geldiği kadarıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kemal Paşa Caddesi'nde 6 muhtarlığımız hizmet veriyor. Burada suya ya da başka bir şeye ihtiyacı olan vatandaşımıza 'O mahalle, bu mahalle' gözetmeksizin yardımcı oluyoruz. Biz 6 mahalle olarak, konteyner muhtarlıklarda yan yana, ağabey kardeş gibi hizmet veriyoruz. Onların suyu bittiğinde ben karşılıyorum, benim kuru bakliyatım bittiğinde de onlar karşılıyor. Burada vatandaşlarımızı boş çevirmemek için elimizden gelen birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz."

Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, diğer muhtarlarla uyum içerisinde görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Konteyner muhtarlık ofislerinin kendilerine barınma ve vatandaşa hizmet sunma imkanı sağladığını kaydeden Gövce, "Açılmayan sokaklarımızı açtırıyor, tarihi Uzun Çarşı'yı da yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Çarşıda elektrik ve su bağlantıları yapıldı, esnafımız da yavaş yavaş dönmeye başladı. Diğer muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Habibi Neccar Mahallesi sakinlerinden Hasan Güleryüz de depremin ardından binaları hasar gören muhtarlıkların konteynerlerde hizmet vermeye başlamasının önemli olduğunu belirterek, "Muhtarlığımız depremde yıkılmıştı. Devletimiz, muhtarlığımızın hizmetlerini sürdürebilmesi için konteyner gönderdi. Muhtarımız da burada işlemlerimizi yürütüyor. Devletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

