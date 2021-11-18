YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da nargile malzemesi çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da nargile malzemesi çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

18.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da nargile malzemesi çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir depodan nargile malzemesi çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan şişe ve hortum gibi nargile malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 4 hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler A.D, H.H, M.B. ve D.K, ekiplerin operasyonuyla Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde çaldıkları iddia edilen malzemeleri araçlara yükledikleri sırada yakalandı.

Nargile malzemeleri sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil""Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil"
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Hatay'da 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandıHatay'da 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:50

Hatay Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Esen Eczanesi
Serinyol
Can Eczanesi
Defne
Çınar Eczanesi
Defne
Hakan Eczanesi
Defne
Menel Eczanesi
Defne
Bahar Tecik Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.