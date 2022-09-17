YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında

Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında

17.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Barış Körkü: - "Ürünlerimizi kaliteli, doğal ve herhangi bir ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

CEM GENCO - Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 60 dekar alanda domatesten bibere salatalıktan patlıcana kadar birçok ürünü yetiştiriyor.

Mevsimine göre sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor.

Haftanın 5 günü uygulama alanlarında dalından sebze ve meyve toplayan öğrenciler, okul girişinde açtıkları stantta ürünlerin satışını yapıyor.

Organik tarım yapan öğrenciler, okuldaki uygulama alanları sayesinde hem pratik yapma şansı yakalıyor hem de mahallelinin uygun fiyata sebze ve meyve almasına katkıda bulunuyor.

- "Ürünlerimizi kaliteli, doğal ve herhangi bir ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz"

Okul Müdürü Barış Körkü,, AA muhabirine, okullarında 148 tarım bölümü öğrencisinin eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin hem mesleğin inceliklerini öğrenmesi hem de ekonomiye katkı amacıyla geçen yıl 60 dekar alanı sebze ve meyve yetiştiriciliği için düzenlediklerini aktaran Körkü, burada mevsime göre ürünleri yetiştirdiklerini belirtti.

Şu an okul bahçesinde domates, biber, bamya, fasulye, patlıcan gibi sebzelerin bulunduğunu anlatan Körkü, şöyle devam etti:

"Kış ayları için de hazırlıklara başladık. Havuç, turp, tere, nane, maydanoz, ıspanak ve pırasa gibi ürünleri de kış için hazırlıyoruz. Kapalı seramızda sırık domates ve acı biber de kış sezonu için hazırlıklarımız arasında yer alıyor. Yaz döneminde ekilen ürünlerimizin hasadı devam ediyor, vatandaşlarımıza satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelir döner sermayeye aktarılıyor. Ürünlerimizi kaliteli, doğal ve herhangi bir ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz."

Körkü, öğrencilerin yetiştirdiği organik ürünlere mahallelinin talebinin çok fazla olduğunu söyledi.

Geçen yıl başladıkları üretimden 500 kilogram sebze aldıklarını dile getiren Körkü, bu yıl verimin çok daha yüksek olmasını beklediklerini belirtti.

-"Burada tarımın tüm inceliklerini öğreniyoruz"

Öğrencilerinden Emrullah Akar da ailesi çiftçi olduğu için tarım bölümünü tercih ettiğini ifade etti.

Okuldaki uygulama alanında mesleğin inceliklerini öğrendiğini vurgulayan Akar, "Tarımla uğraşmayı seviyorum. Burada tarımın tüm inceliklerini öğreniyoruz. Okulumuzda sebze ve meyve üretiminin dışında ekimini yaptığımız pamuğun da hasadını gerçekleştireceğiz. Çiftçi bir aileden geliyorum. Burada öğrendiklerimi mezun olduktan sonra kendi tarlalarımızda uygulayacağım." diye konuştu.

Tarım öğrencilerinden Cuma Deviren, ziraat mühendisi olmak istediğini dile getirdi.

Uygulama alanında yetiştirdikleri organik ürünlerle hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de ek gelir elde ettiğini anlatan Deviren, toprakla uğraşmanın çok keyifli olduğunu vurguladı.

-"Dışarıdaki ürünlere göre fiyatı gayet uygun"

Vatandaşlardan Hüseyin Sertel de lisenin sebze ve meyve üretimi yaptığı için çok mutlu olduklarını belirterek, "Dışarıdaki ürünlere göre fiyatı gayet uygun. Her 2, 3 güne bir okula gelerek sebze ve meyve ihtiyacımızı alıyoruz. Ürünler organik olduğu için gönül rahatlığıyla alıyoruz ve memnunuz." dedi.

Fatma Serter, öğrencelerin kendi eliyle yetiştirip topladığı ürünleri organik olması dolaysıyla tercih ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor-Kayserispor maçının ardındanHatayspor-Kayserispor maçının ardından
GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü
ISUBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal görevine başladıISUBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal görevine başladı
Anahtar Kelimeler:
tarım kazanç lise meslek ucuz üretim vatandaş

Hatay Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.