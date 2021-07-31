Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor.
Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangınını söndürme çalışmalarına, mahalle sakinleri de destek veriyor.
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