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Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

31.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor.

Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangınını söndürme çalışmalarına, mahalle sakinleri de destek veriyor.

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