YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

06.08.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İkiz Köprü mevkisinde çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildiHatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi
Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMalatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdiMersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay kontrol

Hatay Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:39
Öğle
12:46
İkindi
16:32
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.