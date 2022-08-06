Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İkiz Köprü mevkisinde çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.



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