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Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.08.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de destek verdi. Müdahalede TOMA da kullanıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alındı.

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