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Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

27.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanın ardından ölen köpeğin sahibi suç duyurusunda bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özerli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan Hakan Küçük'e ait köpeğe çarptı.

Köpeğin sahibi Küçük, otomobilin çarpmasının ardından iki yavrusu bulunan köpeğinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Küçük, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

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