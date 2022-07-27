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Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu

27.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu

Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 65 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği aracın ön ve arka tamponunda yapılan aramada, 1 kilo 65 gram esrar bulundu.

Polis ekipleri araçtaki A.K. ve F.E'yi gözaltına aldı.

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