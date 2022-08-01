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Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

01.08.2022 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlenen H.H, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 2 kişinin olayın ardından evden motosikletle kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

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