Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlenen H.H, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 2 kişinin olayın ardından evden motosikletle kaçtığını tespit etti.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz