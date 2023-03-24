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Hatay'da rüzgarı enerjiye dönüştüren türbinler depremde ayakta kaldı

24.03.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da sarsıntılarda zarar görmeyen 11 santraldeki rüzgar türbinleri, afet bölgesindeki enerji ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynadı.

Bazı ilçelerde yüksek kesimlerde konuşlu türbinler, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar görmedi.

Çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan afet karşısında ayakta kalan rüzgar enerji santralinin (RES) türbinleri, zorlu süreçte devreye girerek kesintisiz enerji sağladı.

Depremin ilk gününden bu yana önemli rol üstlenen 11 santral, ihtiyacın karşılanması için rüzgarı enerjiye dönüştürmeye devam ediyor.

"TÜRBİNLER DEPREME DAYANIKLI OLACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULUR"

Bölgede 3 santralde 37 rüzgar türbini bulunan Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'nin Atik RES Şubesi Müdürü Hüseyin Evcil, AA muhabirine, depremlerin Hatay'da çok büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Kentteki rüzgar türbinlerinin depreme dayandığını belirten Evcil, "Türbinler depreme dayanıklı olacak şekilde oluşturulur. Kentteki rüzgar türbinlerinde herhangi bir yıkılma veya hasar yok. Rüzgar türbinleri depremin ilk günü itibarıyla kısım kısım Hatay bölgesinde devreye alınmaya başlandı." dedi.

Evcil, RES sahaları bakımından Hatay'ın önde gelen iller arasında yer aldığını ifade etti.

Pazarcık merkezli ilk depremin yaşandığı gün devreye giren türbinlerin kesintisiz enerji sağladığını anlatan Evcil, şunları kaydetti:

"Rüzgar türbinleri depremden etkilenmediğinden Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin sahaları hazır hale geldikten sonra hızlı bir şekilde devreye girerek sisteme enerji iletti. Bunun sayesinde problem olmayan dağıtım noktalarına istediğimiz gibi elektrik verebildik. Türbinler, elektriksiz kalan veya sıkıntılı olan binalara enerji sağlayarak bu zorlu günlerde depremzedelere fayda sağladı."

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