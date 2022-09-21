Hatay'da sağanak etkili oluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte sabah başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların sürdüğü bölgede belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

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