YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da sağanak etkili oluyor

Hatay'da sağanak etkili oluyor

21.09.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sağanak etkili oluyor

Hatay'da sağanak etkili oluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte sabah başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların sürdüğü bölgede belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Hatay'da sağanak etkili oluyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldüHatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladıSSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandıKocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay sağanak yağış

Hatay Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:15
Öğle
12:34
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
19:56
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.