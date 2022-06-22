YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

22.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İlçeye bağlı Yaylıca ve Tomruksuyu mahallelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattıHatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı
Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildiAmatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi
GÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 24 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.