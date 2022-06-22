Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İlçeye bağlı Yaylıca ve Tomruksuyu mahallelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.



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