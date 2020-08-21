Hatay'da sahillerden ve denizden 4 ayda 400 ton atık toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesince kentteki sahiller ve deniz, yaklaşık 4 ay önce başlatılan çalışmayla 400 ton atıktan arındırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, temiz bir çevre için 15 Nisan'da 2 tekne ve 85 personelle sahilleri temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Erzin'den Samandağ'a kadar temizlik çalışması yürütüldüğünü ifade eden Savaş, sahillerden 382 ton, denizden de 8 ton çöp ve atık toplandığını bildirdi.

Savaş, atıkların bertaraf sahalarına taşındığını kaydetti.

