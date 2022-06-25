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Hatay'da serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu

25.06.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu.

Bekbele Mahallesi'ndeki şelaleye giren Furkan Tat (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

Suda arama çalışması yapan vatandaşlar, çocuğun cansız bedenini buldu.

Furkan Tat'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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