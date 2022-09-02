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Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi'nde yolda yürüyen Gündüz Aslan'a bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Aslan, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede kasaplık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı, firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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