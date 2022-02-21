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Hatay'da spor tesisinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

21.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da spor tesisinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir spor tesisinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Spor Tesisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu hırsızlık zanlısı K.K. gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, tesisten çalındığı belirlenen buzdolabı, 2 baza, 2 baza başlığı, 2 yatak ve elbise dolabı bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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