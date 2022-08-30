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Hatay’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

30.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet P. idaresindeki 31 NCA 80 plakalı otomobil Çamsarı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Mehmet P. sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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