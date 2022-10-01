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Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi

01.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanışma Mahallesi'nde M.D'nin ev ve eklentilerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 181 sikke ve bir miktar cıva bulundu.

Ev sahibi M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya tarihi eser sikke

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