Hatay'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, 11 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda K.A, A.A, Y.Y, B.E, A.Y, A.C. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.



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