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Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

AA AA
19.01.2024 07:35 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'ne yürüdü.

Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, kurulan alanda toplandı. Burada yapılan çeşitli gösterilerin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Programa bazı kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Dörtyol Gazze destek

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