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Hatay'da trafikte kural ihlallerine geçit verilmedi

HATAY HABERLERİ  | 25.12.2020 11:12 | Son Güncelleme

Hatay'da trafikte kural ihlallerine geçit verilmedi

Hatay'da yıl boyunca trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 257 bin 206 kişiye 118 milyon 675 bin 864 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafik kuralı ihlallerinin azaltılmasına yönelik yılbaşından 24 Aralık'a kadar birçok denetim gerçekleştirdi.

Kentteki 2 bin 83 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) kameralarınca ve dronelerin de kullanıldığı uygulamalarda 257 bin 206 kişinin kural ihlali tespit edildi.

Bu kişilere ihlalleri nedeniyle 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi.

Ekiplerin denetimi sırasında kameralara yansıyan görüntülerde uygulamada kullanılan droneyi fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini takmaya çalışmaları, trafikte cep telefonuyla konuşmaları, araçlarıyla ters şeritten ilerlemeleri gibi ihlaller yer alıyor.

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