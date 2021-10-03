Hatay'da Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı.

İskenderun ilçesinde organize edilen yarışın ikinci etabı, büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, genç bayan ve yıldız bayan kategorilerinde düzenlendi. Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan yarışlarda şu sonuçlar alındı:

Yıldız A Erkekler: 1. Ramazan Yılmaz, 2. Ali Küçük, 3. Ömer Güzeloğlu

Yıldız B Erkekler: 1. Haktan Sayan, 2. Ege Karagöl, 3. Göktürk Yüzerler

Genç Erkekler : 1. Mustafa Ayyorkun, 2. Mustafa Tekin, 3. Efe Örçün

Büyük Erkekle : 1. Samet Bulut, 2. Oğuzhan Tiryaki, 3. Süleyman Urcu

Yıldız Bayanlar : 1. Emine Irmak Sezer, 2. Emine Adanalı, 3. Rabia Şimşir

Genç Bayanlar: 1. Fatma Doğan, 2. Elif Aktı ile 3. Meltem Tilkioğlu

Sporculara ödülleri İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından verildi.

- 27 ilden 250 sporcu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, sezonun son yarışı olan Türkiye Şampiyonası'nı İskenderun'da tamamladıklarını söyledi. Bütün kategorilerle 27 ilden 250 sporcuyla burada bulunduklarını dile getiren Küçükbakırcı, ilgiden memnun olduklarını aktardı.

İskenderun'a bisikletin çok yakıştığını ifade eden Küçükbakırcı, gelecek yıl organizasyonları burada yapmayı planladıklarını kaydetti.

