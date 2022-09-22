Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, üç otomobil ve bazı adreslerdeki aramalarda, 572,34 gram esrar, 287,07 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda, S.K, H.Y, S.S, D.T.D, M.E, S.G, G.T, G.D. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve G.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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