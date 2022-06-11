Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında, iki ilçedeki 6 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adresleri ve bahçelerinde, 425 kök Hint keneviri, 2 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara ve 264 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler M.S, Z.B, O.K, M.A, M.E. ve E.Y'yi gözaltına aldı.



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