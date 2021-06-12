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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

12.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde 166,9 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ile 43 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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