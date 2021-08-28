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Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi

28.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşma yolculuğu sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneğince düzenlenen "Sen de katıl fark yarat" etkinliği kapsamında, ilçe sahilinde bir araya gelenler yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının denizle buluşmasını izledi.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, yavruların denize kavuşmasına yardımcı olurken, bu anları da fotoğraflamaya çalıştı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile deniz kaplumbağalarını izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Atik, çalışma kapsamında doğaseverlere deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak denizle buluşma yolculuğunu izlettirmek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışları eylül sonuna kadar devam ediyor. Güzel bir ilgi oldu. Biz yıllardır yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini de görüyoruz. İnsanlar deniz kaplumbağalarını sahipleniyor." dedi.

Vatandaşlar daha sonra çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesinde kuş gözlem etkinliğine de katıldı.

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