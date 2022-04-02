YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Hatay'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

02.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Hatay'da, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar yabani hayvanları görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere yerleştirdiği fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

Hatay'da kaydedilen yaban hayatına ait bazı görüntülere dağ keçisi, kurt, domuz, ayı ve tavşanlar yansıdı.

Öte yandan ekipler, doğada yem bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otizmli Ertuğrul konservatuvara hazırlanıyorOtizmli Ertuğrul konservatuvara hazırlanıyor
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadeleBitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandıMuğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.