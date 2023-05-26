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Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi

26.05.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yeri hak sahiplerine verildi.

Narlıca Mahallesi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğinde yapımına başlanan iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 96 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

İl genelinde 3 bin 800 iş yeri yapılması için çalışma gerçekleştirildiğini belirten Kaymak, bunlardan 2 bin 500'ünün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Anahtar teslim programına Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

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