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Hatay'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

16.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kırsaldaki Sugediği Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Kıran hayvanları otlatırken kanadından yaralı, hareketsiz halde leylek buldu.

Yaralı leylek, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Elektrik direğine çarparak yaralandığı tahmin edilen leylek tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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