Hatay'da yaralı ve hasta deniz kaplumbağaları tam teşekküllü hastanede tedavi ediliyor

LALE KÖKLÜ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı ve hasta deniz kaplumbağaları, özenle tedavi ediliyor.

Üniversitenin Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü iş birliğiyle kampüs yerleşkesinde hizmet veren merkezde ağlara takılarak veya tekne pervanelerine çarparak yaralanan deniz kaplumbağalarının hayata tutunması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Merkeze getirilen yaralı veya hasta deniz kaplumbağaları, uzman ekiplerce ilk yardım ve cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuşturuluyor.

Özenle bakılan ve iyileştirilen deniz kaplumbağaları, rehabilitasyon çalışmalarının ardından yeniden denizle buluşturuluyor.

Merkezde yılda 10 ile 25 arası caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, başarılı tedavi sonrasında doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

- "Teşhis ve tedaviye yönelik her türlü donanıma sahibiz"

Merkezin müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, AA muhabirine, 7/24 hizmet verilen merkezin teşhis ve tedaviye yönelik tüm donanımlara sahip olduğunu söyledi.

Merkezin, bir rehabilitasyon merkezinden üniversite ve bakanlığın destekleriyle hastane gibi hizmet verdiğini dile getiren Altuğ, teşhis ve tedaviye yönelik her türlü donanıma sahip olduklarını vurguladı.

Yaralı veya hasta bir insana hastanede nasıl müdahale ediliyorsa deniz kaplumbağalarına da o şekilde müdahale ettiklerini anlatan Altuğ, "Vücutlarının ölçülerini alıyoruz, ağırlıklarını tartıyoruz, kan muayenelerini yapıp EKG'lerini çekip teşhis yapıyoruz ve tedavimize ona göre başlıyoruz, bazen de cerrahi müdahalede bulunuyoruz. Cerrahi müdahalelerimizi de anestezi altında modern tıbbın son teknikleriyle gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- Başıboş sokak köpekleri de deniz kaplumbağalarını yaralıyor

Deniz kaplumbağalarının yaralanma sebeplerine ilişkin bilgi veren Altuğ, "Yaralanmalar daha çok pervane ve olta hasarları ya da deniz kirliliğine bağlı olarak hayvanların poşetleri yemeleri sonucu mide tıkanıklıkları şeklinde görülüyor." dedi.

Altuğ, yaralanmaların bir bölümünün de sahillerdeki başıboş sokak köpeklerinin saldırılarından kaynaklandığını belirterek, bunun için yerel yönetimlerden deniz kaplumbağalarının korunması için destek istedi.

Korumanın tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayan Altuğ, "Çok ciddi yara aldıkları zaman veya köpek saldırılarından sonra hayvanları iyileştirmemiz, eski sağlığına kavuşturmamız çok zor oluyor. Bu yıl 5 deniz kaplumbağasını köpek saldırılarında kan kaybından kaybettik." diye konuştu.

