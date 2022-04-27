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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

27.04.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 7 adrese operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynamada kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı İskenderun Hatay

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