Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 7 adrese operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynamada kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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