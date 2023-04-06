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Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın yüzde 49'u kaldırıldı

06.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş makinelerinin hafriyat döküm sahalarına 286 bin 662 sefer yaptığı kentte, 10 bin 447 binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılmış ve acil yıkılacak binalardaki enkazın yüzde 49'u hafriyat döküm sahalarına taşındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4'lük sarsıntının büyük yıkıma neden olduğu kentte, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremlerde yıkılan ve acil yıkılması gereken 21 bin 386 binanın olduğu Hatay'daki çalışmalara, kamyon, ekskavatör ve arazözün de aralarında olduğu 3 bin 452 araçla destek veriliyor.

İş makinelerinin hafriyat döküm sahalarına 286 bin 662 sefer yaptığı kentte, şu ana kadar 10 bin 447 yapıda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

ANTAKYA VE DEFNE'DEKİ ENKAZIN YÜZDE 47'Sİ KALDIRILDI

Kentte, depremden en çok etkilenen Antakya ve Defne ilçesindeki 11 bin 884 yıkık ve acil yıkılacak binadan 5 bin 575'inde enkaz kaldırıldı.

Molozların yüzde 47'sinin iş makineleriyle taşındığı iki ilçede, 2 bin 652 araçla günde ortalama 11 bine yakın sefer gerçekleştiriliyor.

Hatay genelinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında çıkarılan molozlar, 23 hafriyat döküm sahasına taşınıyor.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Mücahit Başaran, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana yaraların sarılması için sahada mücadele ettikleri söyledi.

Hatay'da felaketin etkisinin büyük olduğunu anlatan Başaran, şunları kaydetti:

"Hatay'da gerçekten büyük bir yıkım var. Tarif edilemez bir şey. Molozları bir an önce kaldırarak Hatay'ı eski haline kavuşturmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Gönülden çalışan arkadaşlarımız var. Sabahın ilk ışıklarıyla makineye çıkıyoruz. Enkazı kaldırıp Hataylı insanların yeniden buralara gelip yerleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz."

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Hatay Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
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Yatsı
20:24

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Çolakoğlu eczanesi
Antakya-defne
Sema eczanesi
Antakya-defne
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