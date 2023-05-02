Hatay'da yıkılan mahallelerinde ayakta kalan taksi durağında hizmet veriyorlar

Cumhuriyet Mahallesi'nde araçları sağlam kalan ve taksi durakları zarar görmeyen 14 taksici, merkez Antakya ilçesinde çeşitli noktalarda konuşlanarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Depremlerde kimi yakınını kimi de evini kaybeden taksici esnafı, hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte mesaisini sürdürüyor.

Taksi durağında çalışan Mehmet Sarıkaya, AA muhabirine 6 Şubat'ta hayatları boyunca unutamayacakları acılara şahitlik ettiklerini söyledi.

İnsanlara bir nebze olsun umut olabilmek için çalışmaya başladığını anlatan Sarıkaya, "Mahallemizde bütün binalar yıkılmasına rağmen burada bir ışık olsun, bir insanın ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle taksi durağımızda bekliyorum." dedi.

Sarıkaya, kazancının gününü kurtarmasa da kentini terk etmemek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Durakta beklemenin bazen canını acıttığını dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bizimle çay, börek, pasta paylaşan yakınlarımız, 'günaydın' diyen abilerimiz, dayılarımız depremde vefat etti, onların acısı çok büyük. Durakta durmanın da acısı çok ağır. Etrafımızda ayakta bina kalmamış, ona rağmen burada duruyorum. Antakya, Hatay bizim, inşallah el birliğiyle daha iyi yerlere geleceğiz. Paranın hiçbir önemi yok. Buradan hastane ya da şehir dışı olsun fark etmez vatandaşımız nereye isterse götürürüz. Eğer gönlünden yakıtımı vermek düşerse kabul ederim, vermezse de canı sağ olsun."

Sarıkaya, insanların kendisini durakta gördüğünde sevindiğini ve sarıldığını belirterek, onlara çay kahve ikramında bulunduğunu söyledi.

"BİZ BUGÜN İÇİN VARIZ"

Taksici Müslüm Bekir Sürmeli, Hatay'dan başka bir yerde yaşayamayacağını dile getirdi.

İnsanlara yardımcı olabilmek adına direksiyonun başına geçtiğini anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Bazen yolda görüyoruz insanları, ceplerinde para olmadığı için taksiye binmeye çekiniyorlar. Biz yine de elimizden geleni yaparak, üç almamız gereken yerden iki, bir ya da hiç para almadığımız zamanlar oluyor. Biz bugün için varız. Biz bize yeteriz. Hepimiz var oldukça bu memleket de var olacak. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak ve el uzatmak mecburiyetindeyiz."

