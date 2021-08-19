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Hatay'da zanlıların zarar verdikleri için açılamayan kelepçeleri itfaiye ekiplerince kesildi

19.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelepçelerin kesilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçmak amacıyla zarar verdikleri için açılamayan kelepçeleri, itfaiye ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, Antakya'daki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince yakalanan iki şüpheli, emniyete götürüldükleri sırada kaçmak amacıyla kelepçeleri kırmak istedi.

Ekiplerce karakola götürülen zanlıların kelepçeleri, zarar verdikleri için polisler tarafından açılamadı.

Polis ekipleri bunun üzerine elleri kelepçeli iki zanlıyı Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürdü.

Burada itfaiye ekibi tarafından kelepçeler kesildi.

Şüpheliler, polis ekibi tarafından yeniden karakola götürüldü.

Kelepçelerin itfaiye ekibince kesilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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