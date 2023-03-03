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Hatay’daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor

03.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor.

Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar afetin büyüklüğünü adeta gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor. Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.

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